ETV Bharat / state

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ; ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್​​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಆಟೋಗಳು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 5, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,200 ಆಟೋಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಆಟೋಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತಿವೆ.

ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು (ETV Bharat)

ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಲಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಾಣ ಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಆಟೋ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್​ಗಳಿದ್ದು, ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,200 ಆಟೋಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಆಟೋಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್​ಜಿ ಆಟೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 57 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 140 ರೂ.ವರೆಗೂ ದರ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಆಟೋಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

TAGGED:

AUTO DRIVERS
WEST ASIA WAR CRISIS
ಆಟೋ ಚಾಲಕರು
CHIKKAMAGALURU
LPG SHORTAGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.