ಮೈಸೂರು: ಯುವತಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ
5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಚಾಲಕನೋರ್ವ ಠಾಣೆಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 14, 2026 at 10:31 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣವಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮರೆದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ. ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಚಾಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚುಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪವನ್ ಅವರ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಿಜಯನಗರದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿ, ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯುವತಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಚೀಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ತಿರದ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಯುವತಿ ಆಟೋ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಾಲಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಟೋದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರಸ್ತೆಯ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು, ಯುವತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪವನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾರೆ. ಆಗ ತಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನ್ನು ನನ್ನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಯುವತಿಯು ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
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