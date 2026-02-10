ಸಂಬಂಧಿಯ ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ: ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಆಟೋ ಚಾಲಕ
ಸಂಬಂಧಿಯ ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 8:16 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಣತಿಯಂತೆ ಆತನ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಚಾಲಕ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಬಾಜ್ ಖಾನ್, ಸೂರಜ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಪ್ರೀಜ್ ಎಂಬಾತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಿಂದಪುರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಪ್ರೀಜ್, ಆಗಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸಮೀರ್ಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಅಪ್ರೀಜ್ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಹಣ ಲಪಾಟಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಶಾಹಬಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಆರೋಪಿಗಳು: ಅಪ್ರೀಜ್ ಅಣತಿಯಂತೆ ಶಾಹಬಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಸಮೀರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 48 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 4 ಲಕ್ಷ ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಹಬಾಜ್, ಕಂಟ್ಮೋನೆಂಟ್ ಬಳಿ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಬಳಿ ಮಚ್ಚು ಇರುವುದು ಆಟೋದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಗಮನಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಚಾಲಕ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವವಾಗಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ, ಆಟೊ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮಚ್ಚು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಂಡು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸುಲಿಗೆ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರಿಂದ 2.96 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 7.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
