ಆಟಿಸಂ ಇದ್ದರೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ: ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನುಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಬಾಲಕನಲ್ಲಿದೆ.

ಬಾಲಕನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೌಶಲ್ಯ (ETV Bharat)
Published : April 2, 2026 at 10:59 AM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಎಪ್ರಿಲ್‌ 2 ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಆಟಿಸಂ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಆಟಿಸಂ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆಟಿಸಂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ವಯ್‌ ತನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಆಟಿಸಂ ಎಂದರೆ ಏನು? ಆಟಿಸಂ ಎನ್ನುವುದು ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಿತಿ (Developmental Disorder) ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂವಹನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಟಿಸಂ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತರೆ, ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಅನ್ವಯ್‌ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೆ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನದ ಕೌಶಲ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯಾಗಲಿ, ವಿವಿಧ ಜಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳಾಗಲಿ ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಡಿಸಬಲ್ಲನು.

ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯ್‌ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಓದು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವನಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ವಯ್‌ (ETV Bharat)

ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಟಿಸಂ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅನ್ವಯ್‌ ಕೂಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅನ್ವಯ್‌ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದನು. ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಅವನು ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸಹ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುವುದು ಅವನ ವಿಶೇಷತೆ. ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ವಯ್‌ (ETV Bharat)

ಆಟಿಸಂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಅನ್ವಯ್‌ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತರೆ, ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಟಿಸಂ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಮಸ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನ್ವಯ್‌ನಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಆಟಿಸಂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಬಾಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

