ಎಂಬಿಎ, ಬಿಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ 8 ಕಡೆ ಅಡಿಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಘೋಷಣೆ
ಬಿಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ, ಎಂಬಿಎ ಆಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಡಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2026 at 7:23 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಎಂಬಿಎ, ಬಿಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 8 ಕಡೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಈ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಟ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಸಿಎ(Chartered Accountant)ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಿಟ್ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಎಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಾ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ಬಿಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ, ಎಂಬಿಎ ಆಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಡಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೇಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಎಂಬಿಎ, ಬಿಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಡಿಟ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿ ಸಂಘವು ತನ್ನ ಲಾಭಾಂಶದ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಈ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು, ಹೊರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 80 - 90 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ನಿಧಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರ-ವಹಿವಾಟು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂಆರ್ಕೋಡ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ಕೋಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಯೂಆರ್ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಠೇವಣಿ, ಸಾಲ ವಿತರಣೆ, ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ, ಎನ್ಪಿ, ಹೊರ ಬಾಕಿ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಯಾರು ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆಎಎಂಫ್, ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದಿರುವ 19 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ವಾರ ಮತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಅವಿರೋಧ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದವರು ನಂದಿನಿ ಹಾಲು 8-10 ರೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಎಂ ತುಂಬಾ ಗಂಭಿರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ನಿಗದಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಮ್ಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಮ್ಎಸ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗಾರರು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾದರಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ದರ, ಸಾಪ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದರದ ರೀತಿ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕು. ಎರಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದರ ನಿಗದಿಯಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇಡಿ ದಾಳಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಇಡಿ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿರೋದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆಯೇ ಆಗಿವೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ನಮ್ಮವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಎಂಬ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಅವರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೆಗಲು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
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