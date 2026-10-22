ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದ ಹೊರತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಲಾಪಗಳ ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪದ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಥಣಿಸಂದ್ರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 22, 2026 at 8:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳ ಸಂಗ್ರಹ (ಆರ್ಕೈವ್) ಮಾಡಲಾದ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕಲಾಪಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ನಿಯಮ 8 ಮತ್ತು 10ರ ಪ್ರಕಾರ ಪೀಠವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸದ ಹೊರತು ಅದರ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪದ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಥಣಿಸಂದ್ರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ. ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮ 8 ಮತ್ತು ನಿಯಮ 10ರ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸದ ಹೊರತು, ಸದರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿಯಮ 10(1)(2) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸದ ಹೊರತು, ಕಲಾಪಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೇಟಾ (ಆರ್ಕೈವಲ್ ಡೇಟಾ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವಿಲ್ಲದೆ, ಕಲಾಪಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮ 10(2)(1) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮರು-ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಫಾರಂ-3 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರು ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ತಿರಸ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಿಯಮ 8(3)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಜೊತೆಗೆ, ನಿಯಮ 8(3)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
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