ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ: ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದು ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 12:09 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 109ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿದ ಆರೋಪಿಯು, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಮಹಿಳೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ನಡದೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೇ ಹೇಗೆ. ಇದ್ದ ಹಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು.
ಸದ್ಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿದರೆ ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂತೋಷ್, "ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ 9 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಣಾ ಅಂತಾ ಹೊರಟರೇ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳರ ತವರು ಮನೆಯಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಹಿಳೆಯರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿ ಆರೋಪಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ವಾರ್ಡ್ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ. ಇದು ಕಳ್ಳರ ತವರುಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, "ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ರೋಗಿ ಮಲಗಿದರೆ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಲಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಪರ್ಸ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಪರ್ಸ್ ಕಳ್ಳತನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದ್ಯಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಆರೋಪಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗದ ಆರೋಪಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪಿ.ಆರ್. ಹಾವನೂರು ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, "ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆಗ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪರಸಪ್ಪ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ್, ಈ ತರಹದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೂರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ರೋಗಿ, ಅಟೆಂಡರ್ ಅಂತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪಾಸ್ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಹತ್ತತ್ತು ಜನರು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಎಳೆಂಟು ಜನರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶರು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಮುಖ್ಯವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪರಸಪ್ಪ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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