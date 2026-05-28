ETV Bharat / state

ಆನೆದಂತ ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ: ನಿವೃತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ನಾಗ್ಪುರದ ಡಿಆರ್‌ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆನೆದಂತದ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡ
ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆನೆದಂತಗಳ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಆನೆದಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆಂಧ್ರದ ನಿವೃತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 3 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಆನೆದಂತದ 3 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪರಮೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನೂಲ್ ನಿವಾಸಿ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮಹಮದ್ ಫಯಾಜ್, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಮುನೀರ್ ಪಾಷ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರದ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಮುನಾರಾಣಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಅಪ್ಸರ್‌ಪಾಷ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ಡೈರೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಡಿಆರ್‌ಐ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರದ ಕರ್ನೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಜಮುನಾರಾಣಿ ಕಾಕಬುಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರೂಪ(66) ಎಂಬವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಆನೆದಂತದ ಮೂರು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನೂ ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಮುನಾರಾಣಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಆಂಧ್ರದ ಕರ್ನೂಲ್ ನಿವಾಸಿ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮಹಮದ್ ಫಯಾಜ್‌ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತನ್ನ ಬಳಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆನೆದಂತವಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಫಯಾಜ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ನಾಗುರದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮಹಮದ್ ಫಯಾಜ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಜಮುನಾರಾಣಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆದಂತ ನೈಜ ದಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಂಧಿತ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಜಮುನಾರಾಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನಾಗ್ಪುರದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಸಿಎಫ್ ಕೆ.ಪರಮೇಶ್, ಎಸಿಎಫ್ ಜಿ.ವಿನೀತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಓ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಿಷಾನ್, ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ಗಳಾದ ಕನಿಕಾ, ಜಿ.ವಿ. ಮಹೇಶ್, ಬಿ.ಎ.ಸತೀಶ್, ಸಂಜೀವ್ ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್.ಲಮಾಣಿ, ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್, ವಿನಾಯಕ ಎಸ್. ಶಂಖವಾಸಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್, ಸುನಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನಿಗದಿ, ಗಣೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳ್ಳತನ; ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಖದೀಮ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸತೀಶ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

TAGGED:

MYSURU
ELEPHANT IVORY
ಆನೆದಂತ ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ
ELEPHANT IVORY SMUGGLING
ATTEMPT TO SELL ELEPHANT IVORY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.