ಗಾಂಜಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ನಗರದ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 11, 2026 at 12:43 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಾಂಜಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ, ಸದ್ಯ ಹನುಮಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಬೋಲು ಪ್ರಜಾಪತಿ (39) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಿಂದ 54 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 6.850 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1 ಮೊಬೈಲ್, 600 ರೂ. ನಗದು, 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1 ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಂ 20(b)(ii)(B) ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-1985 ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ ಹೊಸಕೋಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜಪ್ತಿಯಾದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ? ಆರೋಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಪ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಗಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಂಜಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಈಗಾಗಲೇ 14 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿರುವುದು ಖಚಿತವಾದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಂತೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವರದಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೋರಿದರು.
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