ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಳಂಬ, ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ
ಹೊರ ವಲಯ ಗೋವಿಂದಪುರ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
Published : October 27, 2026 at 2:43 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೊರ ವಲಯ ಗೋವಿಂದಪುರ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತ ಬಳಗದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದ ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬಡ ಜನತೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸದೇ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮಾರಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆಗೆ 80 ಸಾವಿರ ರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಣ ಕಟ್ಟಿ 9 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡದೇ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರ ಬಳಗ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡಿದರೂ ಒಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಗೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಇವರ ಪುತ್ರ ಕೆ.ಈ.ಕಾಂತೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಡಿಎಆರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 1,200 ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ, ಏಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 80 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಮೀರ್ ಹಾಗೂ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಂದಾಗ 12 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರ ಬಳಗ ನಿಂತಿದೆ. ನನಗೂ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಮೇಲಾಣೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಸಿಗುವ ವರೆಗೂ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ನೀವು ನನಗೆ ಐದು ಸಲ ಶಾಸಕ, ಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 3 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ 345 ಮನೆ ಕೀ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ದಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಚರ್ಮದ ಸರ್ಕಾರ. ಬಡವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡದ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಬರೆದುಕೊಡಿ, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಜೀಪ್ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಬರ್ತೆನೆ ಎಂದರು.
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