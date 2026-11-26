ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯತ್ನ; ಕೋರಮಂಗಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಯುವತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಶೌಚಾಲಯದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಕೋರಮಂಗಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 10:39 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುವತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಶೌಚಾಲಯದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕೋರಮಂಗಲದ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋರಮಂಗಲ ನಿವಾಸಿ 29 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವತಿಯು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:40ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶವರ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬಕೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:10ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶವರ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಫ್ಯಾನ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕವರ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಗುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದೆರಡು ಶೆಡ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಬಾತ್ರೂಂಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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