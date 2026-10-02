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ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೂ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ: ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪ

ಈಗ ಮತದಾರರೂ ಕೂಡ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ATTEMPT TO DELETE VOTERS' NAMES: NARA BHARATH REDDY ALLEGES
ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 7:50 PM IST

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ಬಳ್ಳಾರಿ: ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 7,561 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೂ.29, ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ.24ರಂದು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 7,561 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಬಿಎಲ್‌ಎ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಫಾರ್ಮ್​​​-7ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, 7,561 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳ ಕುರಿತು ಫಾರ್ಮ್-7ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದಾಗ ಸುಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮರು ಪರೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದೇ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು.

ಫಾರ್ಮ್-7ಗಳನ್ನು ಬಲ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಫಾರ್ಮ್-7ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು? ಯಾರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಿದರು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಮತದಾರರೂ ಕೂಡ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು ಶೇ.98.08ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೂತ್‌ನಿಂದ ಬೂತ್‌ಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಜನರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಸಹ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಬಿಎಲ್‌ಒ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಎಫ್​ಐಆರ್​ಗೆ ಹೆದರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಎಸ್ಐಅರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರ ಎಫ್​ಐಆರ್​ಗೆ ನಾವ್ಯಾರು ಹೆದರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟು 2.79 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 76 ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುವವರು, ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಯಾವ ಜಾತಿ-ಜನಾಂಗದವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೂರುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮತದಾರರು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಭೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ: ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ

TAGGED:

NARA BHARATH REDDY
ಫಾರಂ 7 ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪ
ಎಸ್​ಐಆರ್ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
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