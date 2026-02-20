ETV Bharat / state

ಕೊಪ್ಪಳ: ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ವೇಳೆ ದಂಪತಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ; ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

ಗಾಯಾಳು ಉದಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.

District Superintendent of Police Ram Arasiddi
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮ್ ಅರಸಿದ್ದಿ (ETV Bharat)
ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂದ್ರಾಳ ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ಇವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಮ್ಮನ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಅಣ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ, ಭುಜ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮ್ ಅರಸಿದ್ದಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಂದ್ರಾಳ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಉದಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ತಮ್ಮನ ವಿವಾಹವೂ ಇತ್ತು. ಉದಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್​ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಎಂಬಾತ ಕೊಡಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ, ಭುಜ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಿಎಸ್​ಐ, ತಕ್ಷಣ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಉದಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಉದಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಹೇಳುವಂತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಉದಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

