ಗಾಜನೂರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ
ಗಾಜನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 12:02 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಗೂಢ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡಗಾಜನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡಗಾಜನೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ತವರು ಊರಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೋಹರ್ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಅಥವಾ ಪಟಾಕಿ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಇವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು, ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.
ತಾಳವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗಾಜನೂರು ಗ್ರಾಮ ಒಳಪಡಲಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ತಾವು ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕವೇ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಐದು ಜನರು ಯುವಕರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು, ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದ್ದೆಂದು ಎಂದು ಮನೋಹರ್ ಪುತ್ರಿ ಮನೋಘ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೋಹರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾರೂ ದ್ವೇಷಿಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಬೀದಿ ಬಳಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು..? ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿಯ ತೀವ್ರ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ನಿಗಡಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
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