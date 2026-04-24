ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವರಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ

ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಜೋಡಿ
Published : April 24, 2026 at 7:36 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರ ನಡುವೆ, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪರಿಚಯ ಇದೀಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು ಹಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಟಿಎಂಗೆ ಬಂದು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅದೇ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸಚಿನ್, ಹಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿದೆ.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಯುವತಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ

ಸಚಿನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಒಂಬತ್ತು ಜೋಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ಈ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

"ನಾವು ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದೆವು. ಸಚಿನ್ ಅವರ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಎಸ್​ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು, ನಾವು ಮಾಂಸಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾತಿ, ಭೇದ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಂದರು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

