ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭ
Athletes Stage Indefinite Protest: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 7:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಂಜುಳಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
"ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಾಗುವುದು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಮಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ವಿಶೇಷಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ (ಎಫ್ಡಿಎ), ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ (ಎಸ್ಡಿಎ) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪದವೀಧರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶೇಷಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, 2023 ರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ನೆರವು ಇನ್ನೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಹೋರಾಟ: ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಡೇರದ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೆ ಇಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 8 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೊಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀಡಲಾಗುವ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: