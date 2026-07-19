'ಮಿಥ್ಯ'ದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ; ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : July 19, 2026 at 4:31 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನಟನೆಯ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ, ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು 'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಾಲ ನಟ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅತೀಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಯ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತೀಶ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಕಿರುತೆರೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ, ಆಡಿಷನ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ.
ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು 'ಮಜಾ ಭಾರತ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇಟ್ಟ ಅತೀಶ್, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಆಡಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವವೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಹೋದವು. ಇಂದು ಅವರು ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ಕಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು 'ಮಿಥ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಆಡಿಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಿರಂತರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಪಾತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ದೊರೆಯಿತು.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತೀಶ್ಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಾತ್ರದ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಸಿ, ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಾಲಕನ ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬದ ನೋವು, ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣವನ್ನು ಅತೀಶ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಭಿನಯ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಮಿಥ್ಯ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಬಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "'ಮಜಾ ಭಾರತ' ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಹೋದವು. ಈಗ ಸುಮಾರು 20 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಈ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ" ಎಂದರು.
ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, "72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತೀಶ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಯಿತು. ಈ ಅನುಭವವೇ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟನಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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