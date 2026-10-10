ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡ, ಇಂಧನ ಬೇಡ; ಪೆಡಲ್ ತುಳಿದರೆ ಸಾಕು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡ, ಇಂಧನ ಬೇಡ; ಪೆಡಲ್ ತುಳಿದರೆ ಸಾಕು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ
Published : October 10, 2026 at 11:48 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಳೆಯ ಸೈಕಲ್ನ್ನು ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋರ್ವ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಇಂಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಾಳು (ಧಾನ್ಯ) ಹಾಕಿ, ಪೆಡಲ್ ತುಳಿದರೆ ಸಾಕು ಹಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಗಿರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನ ದಿಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮರಾಠಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥರ್ವ ರಾಜು ಚವ್ಹಾಣ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಿತ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇದನ್ನು ಆತ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂಜನಾ ಮಾನೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಜಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥರ್ವ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೈರ್ (ಚಕ್ರ) ತೆಗೆದ ಸೈಕಲ್, ರಾಡ್ ಸ್ಟಾಂಡ್, ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು, ಸ್ಟೋನ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಥರ್ವ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮೂರಿನ ಹುಡುಗನ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಡೀ ಊರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಥರ್ವ ಚವ್ಹಾಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥರ್ವ ಚವ್ಹಾಣ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂಜನಾ ಮೇಡಂ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಿತ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಜಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ಪೆಡಲ್ ತುಳಿದರೆ ಸಾಕು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ: ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ಸೈಕಲ್ ಗಿರಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ 70 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಹಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ ಪೆಡಲ್ ತುಳಿಯುವುದರಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಅಥರ್ವ ಚವ್ಹಾಣ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹರ್ಷ: ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂಜನಾ ಮಾನೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2024-25ರಲ್ಲಿ 'ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾನಕ್'ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಿತ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು, ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರವನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದರೆ ಫಿಟ್ಟೂ ಆಗ್ತಿರಿ, ಮನೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ: ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಮ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು ಈ ಸೈಕಲ್ ಗಿರಣಿ ಬಳಸಿದರೆ ಫಿಟ್ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್, ತೈಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥರ್ವಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಂಜನಾ ಮಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಲಕ್: ಅಥರ್ವ ತಾಯಿ ರೇಖಾ ಚವ್ಹಾಣ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಥರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮದು ರೈತಾಪಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ. ಮಗ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಲಕ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಏನಿದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್? 6ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (DST) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (NIF) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾನಕ್'ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
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