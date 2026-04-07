ETV Bharat / state

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ದೂರು ದಾಖಲು

ASSAULT CASE
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 7, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ : ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನೋರ್ವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಮಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ 24 ವರ್ಷದ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹೋದರ ಸುಪ್ರೀತ್ ಡಿ ನಾಯ್ಕ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು 12 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಎಂದಿನಂತೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಕರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಿರಣ್ ಕರೆದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋದೆ. ಬಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ಬೈಕ್​ ಮೇಲಿಂದ ಕಿರಣ್ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ನಾನೇ ಅವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಿರಣ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಕೀ ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹಣೆ, ದವಡೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಮಾವನ ಮಗ. ನಿನ್ನೆ ಈತನ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬರ್ತ್​ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನೆ ಗುಂಡಮಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್​ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಗುಂಡಮಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್​ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕೊಡಿಸುವೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಬಂದ ಈತನ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗಾಯಗೊಂಡ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್​ನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

ASSAULT ON YOUNG MAN
BIRTHDAY PARTY
ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
BENGALURU RURAL
ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.