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ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ? ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ನುರಿತ ತಂಡ: ಕೆಲಸವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಸ್ಸಾಂನ ನುರಿತ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

DOG CATCHING OPERATION
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 6:25 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಟೆಕ್ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕವನ್ನು ಶಿವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ನುರಿತ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ (Animal Birth Control - ABC) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಣತ ಹಾಗೂ ನುರಿಯ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯು ತಂಡ ಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಎನ್​​ಜಿಒವೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನೋವುರಹಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆ (ARV) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾಯಿಯ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿರುವ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ 3ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅವಳಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 28 ಸಾವಿರ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 1.98 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಎನ್​​ಜಿಒಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರದ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರಲಾಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದು ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ".

"ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ನುರಿತ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆತಂದು ನಾಯಿ ಹಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ‌ ವಾರದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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ASSAM DOG CATCHING TEAM
DHARWAD
ನಾಯಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
DOG CATCHING OPERATION

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