ಮೈಸೂರು: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರ್; ಮರುದಿನವೇ ಢಮಾರ್

Published : November 23, 2025 at 7:59 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 8:22 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾದ ಡಿ. ಬಿ. ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾವಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಇರುವ 5 ಕಿ. ಮೀ. ರಸ್ತೆಯು ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷದ ನಂತರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮರುದಿನ (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಕಡೆಯವರು, ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾದ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಕೇರಳದ ಮಾನಂತವಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತೇಪೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ (ರೈತ) ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ ಗಂಡೆತ್ತೂರು ಅವರು, ''ಕೇರಳದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿರುವುದು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪಿ.ಶಿವರಾಜು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತು ಬಂದಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವರದಿ ಪಡೆದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
