ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಯಾಗ: ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಕುನಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆಯಿತು.

ashtakshara-mahayaga-was-held-in-the-premises-of-sri-shakunagiri-ranganatha-swamy-temple
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 8:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಯಾಗ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಕುನಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮಹಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು.

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು, ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜನರ ಒಳಿತು, ರಾಜ್ಯದ ಸುಭಿಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಯಾಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಯಾಗವನ್ನು ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷ, ಹೋಮ - ಹವನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯದ ವಾತಾವರಣ ಭಕ್ತಿಮಯವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು.

ashtakshara-mahayaga-was-held-in-the-premises-of-sri-shakunagiri-ranganatha-swamy-temple
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿರುವ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ETV Bharat)

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಯಾಗವು ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಲಕನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಪವಿತ್ರ ಯಾಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಾಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ, ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾಗವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೆರೆ - ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಭಿಕ್ಷತೆ ನೆಲೆಸಿ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಯಾಗ ನಡೆಯಿತು.

ಮಹಾಯಾಗದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.

ashtakshara-mahayaga-was-held-in-the-premises-of-sri-shakunagiri-ranganatha-swamy-temple
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಯಾಗ (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಯಾಗವು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಮಹಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲ ನೀಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕುಕ್ಕೆ ದೇಗುಲ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ. 604 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್

TAGGED:

SRI SHAKUNAGIRI RANGANATHA SWAMY
SRI VISHNU
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಯಾಗ
CHIKKAMAGALURU
ASHTAKSHARA MAHAYAGA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.