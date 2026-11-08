ಎಥೆನಾಲ್ ವಿಶ್ರಣ ವಿವಾದ: ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಎಂದ ಅಶೋಕ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು? ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 8, 2026 at 4:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಥೆನಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ನಲ್ಲಿಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಥೆನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಜಟಾಪಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಹೈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನವನೇ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು? ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೂ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾಬಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಹಾಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೆರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನೇ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಥೆನಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಮಲಿನ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೋಡಿ. ತಮಿಳುನಾಡು ಅದರ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವನತಿ ಆರಂಭ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಚಾಕು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಛಲವಾದಿ ಅವರ ಮನೆ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಮನೆ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅವನತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಛಲವಾದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಗ್ಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಗ್ಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಏನೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಳಕ್ ಬುಳಕ್ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ್ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ತುಂಡು, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ತುಂಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಎಸಿಪಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಡಿಕೆಶಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುತಂತ್ರ. ಯಾರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ. ಚಾಕು ಚೂರಿ ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದೆ ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗು ಹಿಡಿದು. ಛಲವಾದಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋಕೆ ಕಳಿಸಿರೋದು ಇದು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬರ ಪರಿಹಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನೀವು ಡಿಕೆಶಿ ಲೆವೆಲ್ ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಕ, ಅಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ಹಾಕಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಿಕ್ಷೆ, ಇಳಿದುಬಿಡು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಕ, ಅಮ್ಮ 2 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಿ. ಓಟು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು, ಓಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧವಳಗಿರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಥೆನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಜಟಾಪಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಎಥೆನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್, ಐಒಸಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರುವಷ್ಟು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಷಿ ಅವರೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವೂ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ತೈಲ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಇವರ ಸಾಧನೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇಲೆ, ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ಮೇಲೆ, ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ದರ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ 45%ರಷ್ಟು, ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ 8 ರೂ., ಮೊಸರು 14 ರೂ., ತುಪ್ಪದ ದರ 180 ರೂ. ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ದರವನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡಲಿ, ಅದರ ಬದಲು ಜನರ ಮೇಲೇಕೆ ಹೊರೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇಳಿಸಿ. ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಕಿ ಕೊಡದಿರುವುದು. ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಸಲ್ ಸಹ ಹಾಕಿಸೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಜನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರ ಮೇಲೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹಣ ಕೊಡದ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಸಿಎಂ ಅವರ ಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಫಂಡ್ ಎತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಜನ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹಣ ಕೊಡದ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ನ.11 ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಫ್ರೀಡಂಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕೂತು ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ದರ ಏರಿಕೆ ವಾಪಸ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಾರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ವಾರ್ ಚೀಪ್ ತಂತ್ರ. ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಿ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಲಿ ಮೊದಲು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
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