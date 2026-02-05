ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲಹೆಯಂತೆ ದೇವಳದ ಹೆಸರು ಬದಲು: ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.
Published : February 5, 2026 at 4:26 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಸಮೀಪದ ಮಾಣೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ ಪುರಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿರುವು ಕಂಡಿದೆ.
ಹಿಂದೆ 'ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂದು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು, ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾಣೂರು' ಎಂದು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೂ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರವು ತನ್ನ ಮೂಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಹಿರಿಯರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದ್ದು, 'ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂಬ ರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ನಾಮವೇ 'ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ದೈವಾನುಗ್ರಹದ ಸೂಚನೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ: ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯ ವೇಳೆ, 'ಕ್ಷೇತ್ರವು ತನ್ನ ಮೂಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ' ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದವು.
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ನಾಮಫಲಕವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸದೆ, ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಪ್ರಾಂಗಣ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ, ನಂದಾದೀಪ, ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
'ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವ ನವಿಲು'– ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಕೇತ: ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ನವಿಲು. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ನವಿಲು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆ, ಶಂಖನಾದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನವಿಲು ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲತಃ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ" ಎಂದರು.
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಮಾಣೂರಿನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲತಃ 'ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಶಾಸನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸುಬ್ರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೂ 'ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಇಂದು ಮಾಣೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ 'ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂಬ ತನ್ನ ಮೂಲ ಗುರುತಿಗೆ ಮರಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಾಮಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಶತಮಾನಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಭಕ್ತಿಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪತ್ತೆ