ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ: ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು - ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಆಗ್ರಹ
ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರು ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಅವಘಡದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 2, 2026 at 7:59 PM IST
ಧಾರವಾಡ : ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಅವಘಡ ಪ್ರಕರಣ ಬಹಳ ದುಃಖಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೋದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೇ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು: ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಸರಿಯಾದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಮೇಲಿನವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಲಿದೆ - ಬೆಲ್ಲದ್: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇರುವುದು ಸತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ದ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆದೇಶ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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