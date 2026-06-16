ಒಣ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರಲ್ಲ: ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 16, 2026 at 5:51 PM IST
ಧಾರವಾಡ : ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಗ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಣ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರಲ್ಲ, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿವೆ. ಗನ್ ಇಲ್ಲದವರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಣ ಉಸಾಬರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಕಿಸೆಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಡಿಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಸ್ಕಿಮ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು, ಜನರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರನ್ನು ನಿಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇನೂ ಆಗಬೇಕು, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡದಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಜನರೇ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಟ್ಲೈಟ್ ಟೌನ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ವಸತಿ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಟೌನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಭೂಮಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇವೆ. ಫಲವತ್ತಾದ ರೈತರ ಜಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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