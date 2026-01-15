ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ -2026 : ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು
ಜನವರಿ 29 ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 'ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡಿನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ-2026' ಆಚರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿ- ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ
ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕಲೆ, ನಾಡು-ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯೇ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 2026 ಜ. 29 ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 'ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡಿನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ-2026' ಆಚರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರವನ್ನು ಸಿಂಗಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಚೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ, ತೀನ್ ಕಂದಿಲ್, ಕಲ್ಲಾನೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ ಆರ್ಟಿಪಿಎಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚನ ದಿನಾಚರಣೆ ಚಳವಳಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ನವರಂಗ್ ದ್ವಾರವಾಜ್, ಕಟೇದ್ವಾರವಾಜ್, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯ ಬೀದರ್ನ ಕೋಟೆ, ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಕಲಾಕೃತಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ವಿಶೇಷ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ನಿಂದ ನಗರವನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆರ್ಟ್ ವಾಲಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಧೂಳಿನಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳು ಈಗ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಧೂಳಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಉಗುಳಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿಯಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳು ಇದೀಗ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಕೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಕಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ಸ್ಯಮೇಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಸುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೌಂದರ್ಯಿಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಸೈಯದ್ ಹಫೀಜುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
