10ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವಚನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ; ಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಚನಕಾರರ ಸಂದೇಶ ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದ
ಕಲಾವಿದ ಎಲ್. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಚನಕಾರರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಶವ್ ಎಂ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 21, 2026 at 10:24 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರೂ ಆದ ಎಲ್. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕಾಲದ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯದಂತೆ ನೀಡದೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ವಚನ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಫೋಟೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಾತಾವರಣ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರಲಿವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಜೂಕಾಗಿ ವಚನಕಾರರ ವಚನ, ವಚನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚಿತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ವಚನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಲಿದೆ.
10ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವಚನಕಾರರ ಮೇಲೆ ಒಲವು : ಎಲ್. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಚನಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಚನಕಾರರ ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಓದಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಮೆಲ್ (BEML) ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ವಚನಕಾರರ ವಚನ ಓದುವ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ವಚನ ಪಠಣವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಚನ ತಲುಪಬೇಕು : ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಕೇಳಲು ಇಂಪಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು, ವಚನಕಾರರು ಬರೆದಿರುವ ವಚನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಪುಣ್ಯಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡವ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಸರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಸವ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಚನಕಾರರ ಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಬಳಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘದಿಂದ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸುಚಿತ್ರ ಆಟ್೯ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾವಿದ ಎಲ್. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತು : 'ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ವಚನಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಚನಗಳಿಗೂ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರು ಮಾಡಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದನಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಮೆಲ್ (BEML) ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನೇಕೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಮಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
