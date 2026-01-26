ಹಾವೇರಿ: 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 365 ಹೋರಾಟಗಾರರ ಅಮರಶಿಲಾಕ್ಷರ ಫಲಕ ಕೆತ್ತಿದ ಕಲಾವಿದ ಮೆಹಂದಳೆ
ಕಲಾವಿದ ಡಾ. ಜಿಜೆ. ಮೆಹಂದಳೆ ಅವರು 12 ತಿಂಗಳು 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಮರಶಿಲಾಕ್ಷರ ಫಲಕ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 26, 2026 at 11:53 AM IST
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಹಾವೇರಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವಿದ ಡಾ. ಜಿ. ಜೆ. ಮೆಹಂದಳೆ ಅವರು 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ 365 ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಜನನ ಮತ್ತು ಅವರ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಮರಶಿಲಾಕ್ಷರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ, ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 12 ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರು, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮರಶಿಲಾಕ್ಷರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಇಂದು ಕೊಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿವೆ ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬಬ್ಬರಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವರ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮೆಹಂದಳೆ ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ: ಈ ರೀತಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೆಹಂದಳೆ ಇಡಿ ವರ್ಷ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 350 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 1,300 ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಅಮರಶಿಲಾಕ್ಷರ ಫಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರು ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ" ಮೆಹಂದಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ದೇಶಪ್ರೇಮ: ಡಾ. ಜಿ.ಜೆ. ಮೆಹಂದಳೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಚಿತ್ರಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕೊರಗು ಅವರಿಗೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂದರೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮೆಹಂದಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖ 350 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾದರು ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.
ಬಿಳಿಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವೀರರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದರು. ಅವರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಅವರು ದೈಹಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅವರಂತೆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುಮಾರು 1,300 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿವೆ.
ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಭರತ ಭೂಮಿ: ಮೆಹಂದಳೆ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಭರತಭೂಮಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೊಡಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಕೇಂದ್ರ 10 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲು ಯುವ ಕಣ್ಮಣಿಗಳಿಂದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾರಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಭರತಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಮರಶಿಲಾಕ್ಷರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಮೆಹಂದಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಏನು?