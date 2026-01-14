ETV Bharat / state

ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರತೆಗೆದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ದಯಾನಂದ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 14, 2026 at 9:57 PM IST

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ದಯಾನಂದ್​ ಅವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತ್ಮಗುರು ರವಿಶಂಕರ ಗುರೂಜಿಯವರ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ದಯಾನಂದ್, ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಗುರೂಜಿ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಸರಳ ಆಳವಾದ ಸಂದೇಶವೇ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದೆ. "ನೀನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು" ಎಂದು ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ದಯಾನಂದ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ (ETV Bharat)

ನಗರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯತ್ತ ನಡೆದ ಕಲಾವಿದ: ಗುರುವಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೇಳಿ ಮರೆತು ಬಿಡದ ದಯಾನಂದ್, ಅದನ್ನು ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಗರದಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಗರದದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ತಲುಪಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ಪಿಟ್, ಬೆಂಗ್ರೆ. ಇದು ನಗರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆ. ನಗರದಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಕ್ರಮಿಸಲು ಬೋಟ್​ ಹತ್ತಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ, ಆದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು.

ಪ್ರತಿಭೆ ಹುಡುಕಿದ ಗುರು; ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್: ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದಯಾನಂದ್​​​​​​ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಪ್ಪು–ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ರೂಪ ಸಿಗತೊಡಗಿತು. ಕೈಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್​ ಹಿಡಿದ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ: ಈ ತರಬೇತಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾದಾಗ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್​ಗೆ ತೊಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ದಯಾನಂದ್​​, ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. "ಮಕ್ಕಳ ಕಲೆಯಿಂದಲೇ, ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸಬೇಕು" ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ (ETV Bharat)

ಕಲೆಯಿಂದ ಹಣ, ಹಣದಿಂದ ಬೆಳಕು: ಈ ಯೋಚನೆಯಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಚಾರ್ಕೋಲ್​​​​ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ-ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವವೇ ಈಗಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿತು. ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್​​​ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲಾ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದಯಾನಂದ್​​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದು ಕಲಾಕೃತಿಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. 60 ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ (ETV Bharat)

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಿಟ್, ಬೆಂಗ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ದಯಾನಂದ್​ ಅವರು, "ಗುರು ರವಿಶಂಕರ ಗುರೂಜಿಯವರ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇನ್ವರ್ಟರ್​ ಖರೀದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

