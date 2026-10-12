ಕರಾವಳಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ: ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ಅರ್ಶಿಯಾ ಖಾನ್! ವ್ರತ ಹಿಡಿದು 'ಶ್ರೀದೇವಿ' ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ
ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ಅರ್ಶಿಯಾ ಖಾನ್, ಇದೀಗ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಭುಜಾ ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ರಂಗವೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 12, 2026 at 5:29 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಗಂಡುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಕಲೆಗೆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳ ಬೇಲಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪುರುಷ ಕಲಾವಿದರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರಂಗಕ್ಕಿಳಿದ ನಿದರ್ಶನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಶಿಯಾ ಖಾನ್ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡುಕಲೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ, ಕಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಸಿಸಿರುವ ಅರ್ಶಿಯಾ ಖಾನ್, ಇದೀಗ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಭುಜಾ ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ರಂಗವೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲಿನ ಅದಮ್ಯ ಭಕ್ತಿ: ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲಿನ ಒಲವಿನ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅರ್ಶಿಯಾ ಖಾನ್, "ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ದೈವಾರಾಧನೆ, ನೇಮ-ಕೋಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗಳಿದ್ದವು. ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ ವೇಷ ನೋಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೆಳೆತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿತು" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
"ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕನಸಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ದೈವೇಚ್ಛೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ'. ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲು ಯಾರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಸಾಧನೆ – ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲ ಹೊತ್ತ ಅರ್ಶಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಕದಳಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ'. ಅಲ್ಲಿನ ಗುರುಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅರ್ಶಿಯಾ ಅವರ ಕಲಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ, ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದರು.
ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಅರ್ಶಿಯಾ, ಆದಿಮಾಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಲನ್ ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಿಯ ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ವ್ರತಾಚರಣೆ – ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಾಗ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸುವ ಕಲಾವಿದರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ಅರ್ಶಿಯಾ ಖಾನ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ 'ನನಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ವೇಷ ಕಟ್ಟುವ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು 'ದೇವಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀನು ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 6-7 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಶಿಯಾ.
ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ: ಯಕ್ಷಗಾನದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗೆ ಮಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಾದ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ನೇಮ ನಡೆಯುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ನನಗೆ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಭೇದಭಾವ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಂಗಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಕದ್ರಿ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ಅಷ್ಟಭುಜೆ'ಯಾಗಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ/ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟಭುಜಾ ದೇವಿಯಾಗಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಶಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಕಲಾಪಯಣ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.
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