ಚರಂಡಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೀರಸಾಬ್ ಮಕ್ತುಂಸಾಬ್ ಪಾಶ್ಚಾಪುರ(54) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಶೋಕ ರಾಮಪ್ಪ ಉಗರಖೋಡ(29) ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ.
Published : July 17, 2026 at 8:13 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ನಡುವೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ ಈಗ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೀರಸಾಬ್ ಮಕ್ತುಂಸಾಬ್ ಪಾಶ್ಚಾಪುರ(54) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಶೋಕ ರಾಮಪ್ಪ ಉಗರಖೋಡ(29) ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ.
ಮೃತ ಅಮೀರಸಾಬ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಶೋಕ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಧ್ಯ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಮೀರಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಆತೀಕ್ ಮೇಲೆ ಪಿಕಾಶಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅಮೀರಸಾಬ್ ಎದೆಗೆ ಪಿಕಾಶಿಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಇಟಗಿಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಅಮೀರಸಾಬ್ ಪುತ್ರ ಅತೀಕ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಂ 109(1), 103(1) 115(2), 118(1) , ಸಹಕಲಂ 3(5) ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಅಮೀರಸಾಬ್ ಪಾಶ್ಚಾಪುರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.