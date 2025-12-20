ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಹೊಳೆ: ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ

ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು.

arooda-aarti-at-siddharoodha-swamy-math
ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 5:36 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 6:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಜರುಗಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಬಿ. ಎಸ್. ಭಾರತಿ ಅವರು ಆರತಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಳ್ಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಹೊಳೆ ಹರಿಯಿತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು.

ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ (ETV Bharat)

ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶಂಖನಾದ, ಓಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪುಷ್ಕರಣೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥಾರೂಢರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು.

ಐವರ ಆರತಿ ತಂಡವು ಘಂಟಾನಾದ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತ, ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದುತ್ತ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಪುಷ್ಪಮಳೆಗರೆಯುತ್ತ, ಪರಿಮಳ ಧೂಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಾಮರ ಬೀಸಿ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಜೆ ಆರೂಢ ಆರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಶ್ರೀ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 15 ಜನರ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಭಿನವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಂಡರಪುರದ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಭುವಾ ಭೋದಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಚನ್ನವೀರ ಮುಂಗುರವಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್​​ಮನ್ ಚನ್ನವೀರ ಮುಂಗರವಾಡಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಆರೂಢ ಆರತಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಯಾಕೆ? ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಕ್ತರು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗಂಗಾರತಿಯಂತೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಆರೂಢ ಆರತಿ

Last Updated : December 20, 2025 at 6:34 PM IST

TAGGED:

SIDDHAROODHA SWAMIJI MATH
AMAVASYA
ಆರೂಢ ಆರತಿ
DHARWAD
AROODA AARTI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.