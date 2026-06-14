ಹಾವೇರಿ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿಹುಳು ಕಾಟ; ಮಳೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಅಭಾವದ ಮಧ್ಯೆ ರೈತನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ
ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ಲದ್ದಿಹುಳುಗಳು ತೊಲಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 14, 2026 at 8:58 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿಹುಳು ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹುಳುಗಳು ಇದೀಗ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರುಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಲದ್ದಿಹುಳುಗಳು ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಳೆಗೆ ಲದ್ದಿಹುಳುಗಳ ಕಾಟ: "ಮುಂಗಾರುಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ ನೋಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲದ್ದಿಹುಳು ಕಾಟ. ಜಮೀನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಬಾ ಹರಡುವ ಲದ್ದಿಹುಳು ಕಾಟಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂತಾನೆ ಎಕರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಳು-ಹೂಳು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂಬುದು ರೈತರ ಗೋಳು.