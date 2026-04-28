ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಳೆಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಸದರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

Arecanut trees fell down in Bhdravati
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 11:33 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಎಪ್ರಿಲ್ 26) ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಏಕಾಏಕಿ‌ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡಕೆ ತೋಟದ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ, ವಡ್ದರ ಹಟ್ಟಿ, ಅರಹತೂಳಲು, ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಮಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಯುವಕನನೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಅರಹತೂಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಲೋಹಿತ(35) ಮೃತ ಯುವಕ. ಈತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.‌

ಮಳೆಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ‌ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೂಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ‌‌ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೃತನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಅರಹತೂಳಲು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ‌ ನೀಡಿದರು. ಅಡಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.‌ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮೂಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ‌ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್, ಎಡಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಭದ್ರಾವತಿ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಾಂತ ಬಂದ ಜೋರು ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದು ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಕೆ ತೋಟಗಳು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ‌. ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 20 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹೆಬ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ತಿರುಗಿದ್ದು ಸಾಕು, ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಟಿ ಕರುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಸರಿ ಮಾಡುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ‌ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡ್ಕೂಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್‌, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇಯದು ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಅಡಕೆ ತೋಟಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಬಡವರ ಮನೆಯ ಹೆಂಚು ಹಾಗೂ ಶೀಟ್​ಗಳು ಎಲ್ಲಾ‌ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ಮೂರನೇಯದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಡಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಎ ಹಾಗೂ ವಿ ಎಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳು ಇದ್ದವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

10 ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಗೂ ಬಂದು ಹಾನಿಯ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

Rain Damage in Bhadravati
ಜೆಡಿಎಸ್​ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದ ಪೂರ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು

ಸಂಸದರ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶಾರದ ಪೂರ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

