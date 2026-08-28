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ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧ: ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಖರೀದಿಗೆ ಬಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತಂಕ

ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೈತರು ಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Arecanut prices fall after gutka, pan masala ban: Growers in fear
ಅಡಿಕೆಯ ರಾಶಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 2:12 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ/ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್‌ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಶೇಖರಣೆ, ವಿತರಣೆ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಒಣ ಅಡಿಕೆಯ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು ಮೇಲೇಳದಂತಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಕೂಡ ಪಾತಾಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರು ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ 144 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ: ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 144 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 398 ಕೋಟಿ GST ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಶೆ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಯ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೊದಲು ಸಿಗರೇಟ್, ಮದ್ಯ, ಗಾಂಜಾ ಮಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿ. ಬಳಿಕ ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿ. ಸಿಗರೇಟ್ ಲಾಭಿಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‌

Arecanut prices fall after gutka, pan masala ban: Growers in fear
ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕುಸಿದ ದರ, ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿದಾರರು: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಆಂಜೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಅಡಿಕೆ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿದಾರರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ರೈತರ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹೀಗಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

"ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧದ ಫರ್ಮಾನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು‌. ಗುಟ್ಕಾದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮದ್ಯಪಾನದ ‌ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಂಜೀನಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

Arecanut prices fall after gutka, pan masala ban: Growers in fear
ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

"ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್​ಗೆ 6200 - 6300 ಇದೆ. ಒಣ ಅಡಿಕೆ 40 - 45 ಸಾವಿರ ದರ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅಡಿಕೆ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂತೆ ಮನೆಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮೊದಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿತ್ತು.‌ ಇದೀಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆರೆತುಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೇ ನಾವುಗಳು ಅಡಿಕೆಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು?. ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಬೇಡಿ. ನಾವೇಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

Arecanut prices fall after gutka, pan masala ban: Growers in fear
ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು (ETV Bharat)

ಹಸಿ - ಒಣ ಅಡಿಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್​ಗೆ ದರ ಹೀಗಿದೆ: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ.ಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.09 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. 1.09 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಕಿ 60-65 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಫಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 30-40 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಫಸಲು (5 ವರ್ಷ ನಂತರ) ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಡಿಕೆ ಫಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಡಿಕೆ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದರ ಇಳಿದಿದೆ. ಡ್ರೈ ಅಡಿಕೆ 40-45 ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ, ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್​ಗೆ 6500-6700 ತನಕ ದರ ಇದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

Arecanut prices fall after gutka, pan masala ban: Growers in fear
ಅಡಿಕೆಯ ರಾಶಿ (ETV Bharat)

ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧದ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಅಡಿಕೆ ದರ: ದಾಮ್ಕೋಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್​ಗೂ ಮೊದಲ ಡ್ರೈ ಅಡಿಕೆಯ ದರ 55000 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ 7050 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇತ್ತು. ಗುಟ್ಕಾನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್​ಗೆ 6200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಡ್ರೈ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ 44000 ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ, ಹಳೇ ಡ್ರೈ ಅಡಿಕೆ 48000 ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 4500 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರೈ ಅಡಿಕೆ, 900-1000 ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇದೀಗ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

Arecanut prices fall after gutka, pan masala ban: Growers in fear
ಮರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ವಿರುದ್ಧ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.‌ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯಾಯ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆ. 28ರ ತನಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸಿ ಕಚೇರಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತಂಕ: ಗುಟ್ಕಾ‌ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯು ಗುಟ್ಕಾಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು.‌ ಆದರೆ, ಈಗ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ‌ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು‌ ಆದೇಶದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ದರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ 2 ರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

Arecanut prices fall after gutka, pan masala ban: Growers in fear
ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು (ETV Bharat)

ದೇಶದ ಶೇ70ರಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ‌ ಮೊದಲು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ರಾಜ್ಯದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8.50 (ಎಂಟೂವರೆ) ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 13.50 (ಹದಿಮೂರುವರೆ) ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೀವನ: ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾರು, ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳ‌ ಓದು ಹೀಗೆ... ಸಾಕಷ್ಟು ಬದ್ದತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಡಿಕೆ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಾರರಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಡಿಕೆ ಕೀಳುವ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಮಂಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಸಹ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ‌ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡಿಕೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಗೂ ತಂಬಾಕು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.‌ ಪಾನ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಂಶ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Arecanut prices fall after gutka, pan masala ban: Growers in fear
ಅಡಿಕೆಯ ರಾಶಿ (ETV Bharat)

ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಒಕೆ: ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಏಕೆ: ಸರ್ಕಾರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಸಿಗರೇಟ್, ಜರ್ದಾದಂತಹ ನೇರ ತಂಬಾಕು ವಸ್ತುಗಳ‌ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ‌ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಡಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಆತಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ಆತಂಕ‌: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ‌‌. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ‌ಕಾಪಾಡಲು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ರಚನೆ‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.‌ ಈಗ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸಹ ಆತಂಕಕ್ಕೆ‌ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು,‌ ದಾಸ್ತಾನು‌ ಇರುವ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ‌

ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋಸ್​ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರುವೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ‌ ಆದೇಶದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆಯ ಇಡೀ ರಾಶಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದರ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಗೂಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ.‌ 53 ಸಾವಿರದ ತನಕ ದರ ಇತ್ತು. ಈಗ 51 ಸಾವಿರ ತನಕ (ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ) ಇದೆ.‌ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 8.50 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13.50 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ‌ 13 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗಾದರೆ ಏನು ದಾರಿ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ‌. ಅಡಿಕೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ದರ ಇನ್ನೂ ಕುಸಿತವಾದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋಸ್​ನಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,700 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಆಗುತ್ತದೆ. 4 ಲಕ್ಷ ಚೀಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುಟ್ಕಾದ ಮೇಲಿರುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅನುಕೂಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು'' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಕ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಡಿಕೆ ದರ ಕುಸಿತಕಂಡಿದೆ. 14 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಆದೇಶದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

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GUTKA SALE BAN IN KARNATAKA
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