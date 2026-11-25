ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ 20 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುತ್ತಿಗೆ
ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು
Published : November 25, 2026 at 3:36 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ 20 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಯಿಸಿ ಅಡಕೆ, ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 10 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಕ್ಷಣ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆ ಕರೆದು ಎರಡು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ 20 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಂಚುವ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ: ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೂ ಪಟ್ಡು ಬಿಡಿದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯ; ಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ಜಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿತು. ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಕ್ಕೋರಲಿನಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.