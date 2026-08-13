ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಓಕೆ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಯಾಕೆ?: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮಂಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 13, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 11:00 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಡಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮಂಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋಸ್, ತುಮ್ ಕೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಪಾನ್ ಮಸಾಲದ ಮೇಲೆಯು ಸಹ ನಿಷೇಧ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಗಳಿಂದ ಅಡಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆದೇಶದಿಂದ ಅಡಕೆ ದರ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. ದರ ಕುಸಿದರೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮರಣ ಶಾಸನವಾಗಲಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಬ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಅಡಕೆ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬರ ಬಂದು ಅಡಕೆ ಇಳುವರಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಡಕೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಡಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಡಕೆ ಮಹಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶ ನಮಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೆವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ, ಜನರ ಬಳಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಡಕೆಯ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡನೀಯ. ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಡಕೆ ಮಂಡಿ ಸಂಘವು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಳೂರು ಅಡಕೆ ಮಂಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರೇಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಲೆನಾಡು ಅಡಕೆ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರುವೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶ ನಮ್ಮಂತಹ ಅಡಕೆ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಡಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಡಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
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