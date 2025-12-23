ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕಂಡು ಬಂದು ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರದ ಏರಿಳಿತ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಅಡಕೆ ರೋಗಗಳು ರೈತರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೊರೊನಾ ರೀತಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೋಗದಿಂದ ಮೊದಲು ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅಡಕೆ ಮರವೇ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರ ಮತ್ತೆ 8 ವರ್ಷ ಫಸಲಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಅಡಕೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಗತ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡಕೆಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅಡಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬೆಳೆಗಾರರ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ, ಹೋರಾಟಗಾರರ, ಸಂಶೋಧಕರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಡಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡಕೆ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಡಕೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾಯ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
253 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. 1.30 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 49,322 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ₹253 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗವು 32,124 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಅಡಕೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ: ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಅವರು ಅಡಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಡಕೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಳೆರೋಗ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆಯೇ. ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧೋಪಚಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅಡಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅಡಕೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದೆ. ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರರು ಎಕರೆ ಅಡಕೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧಕರು, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮರಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸವಾಲು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪುರಾತನ ಬೆಳೆ ಅಡಕೆಗೆ ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆ ಆಗಲೇಬೇಕಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಡಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಫಂಗಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಫಂಗೂಸ್ ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ಎಲೆ, ಇಂಗರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರೈತರು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಔಷಧವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಇಂಗರದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಗೂ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
