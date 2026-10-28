ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ : ಹೈಕೋರ್ಟ್
High Court on Criminal Case Trial: ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 7:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮೈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಾನ್ವಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ತನ್ವಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನೌಶಾದ್ ಅಲಿ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ರಾಹಿಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿರಾಜಾ ವಿರಾನಿ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ 2026ರ ಮೇ 7ರಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ತನಿಖೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಗ್ನಿಜೆಬಲ್ ಆರೋಪವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೂರುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮೆನ್ಸಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' ತನ್ವಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ 'ಮೈಫಿಟ್ನೆಸ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಹಕ್ಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಮೆನ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 143 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ 'ಮೈಫಿಟ್ನೆಸ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2019ರಲ್ಲೇ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೇವಲ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೀಮಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸುವ ಹಕ್ಕಿತ್ತು. ಜಿಮ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪೆನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಲಿಮೆನ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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