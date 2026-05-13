ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆಗಿದೆ 'ಪಾಳೆಗಾರ' ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು; ರೆಬಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬಿ ಸವಿನೆನಪು ಇಲ್ಲುಂಟು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ನಟ ಅಂಬರೀಶ್​ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ.

CHIKKAMAGALURU ನಟ ಅಂಬರೀಶ್​ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಾಳೆಗಾರ ಅಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ
ನಟ ಅಂಬರೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat, IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 13, 2026 at 6:26 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ನಟ ಅಂಬರೀಶ್​ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 1996ರಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ​ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ.

ರೆಬಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್​ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖಡಕ್ ಹೀರೋ. ನಟನೆ, ನೇರ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದವರು. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಂಬರೀಶ್​ ಅಂದು ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಅಂಬರೀಶ್​ಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರೆಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶೂಟ್​​ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 1996ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಪಾಳೆಗಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ 'ಇದು ನಮ್ಮೂರು, ಇವರು ನನ್ನೋರು' ಅನ್ನುವ ಹಾಡನ್ನು ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲು ಮಾಳಿಗೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂಬರೀಶ್, ಖುಷ್ಬೂ ಮತ್ತು ನಿರೋಷಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೆನಪು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಬಳಿಕ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 1996ರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ನೀಡಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ 'ಚಿತ್ರನಟ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ' ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಟರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಳೆಗಾರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು. ಅಂಬರೀಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ಹೆಸರಿರಲಿ ಎಂದು ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಾಳೆಗಾರ ಸಿನಿಮಾದ 'ಇದು ನಮ್ಮೂರು, ಇಲ್ಲಿರೋರು ನನ್ನೋರು' ಎಂಬ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲು ಮಾಳಿಗೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬೈರೇಗೌಡ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿನಯದ ಪಾಳೆಗಾರ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ರಮೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಅಂತರ್ಗಾಮಿ, ಗುಂಡರಗೋವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 5,000 ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಹಣ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನವೀಕರಿಸಿ, ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.

