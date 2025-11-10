ETV Bharat / state

ಜೈಲುಗಳು ಕೈದಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗದೇ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ: ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕಿಡಿ

ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿನ ಘಟನಾವಳಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ SHIVAMOGGA ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ VIP TREATMENT IN KARNATAKA JAIL
ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 10, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: "ಜೈಲುಗಳು ಸುಧಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗದೇ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್​​​ ಟ್ರಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿನ ಘಟನಾವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಾರಾಗೃಹದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​​ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಜೈಲುಗಳು ಉಗ್ರರನ್ನು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

"ಅನೇಕ ಸಲ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಛೀಮಾರಿ ಸಹ ಹಾಕಿದೆ. ಉಗ್ರಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟರೆ, ಅವರ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾರಕ್​ಗೆ ಟಿವಿ ನೀಡಿದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೈಲುಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲಾವು ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಾದಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಜಾಮಾರ್​​ ಹಾಕಲು ಹಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್​​ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಆದರೆ, ಅದೇನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಮರ್​ ಇದ್ದರೆ ಪೋನ್​ಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೈಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನ್​ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ದೂರು ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವು ಆಗಿತ್ತು. ಜಾಮರ್ ಹಾಕಲು ಏಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಬೇಕು" ಎಂದರು.

"ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜೈಲಿನ ಬ್ಯಾರಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟದ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಪ್ಪನ ಆಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವಕ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ವಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆವು" ಎಂದು ಆರಗ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಡೆಯದೇ ಹೋದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುರ್ಷ್ಕತ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲ ಜೈಲು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅರಮನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂದರು.

"ಕೈದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಕುಣಿದಾಡುವಂತದ್ದು, ಇವು ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೊರಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗೆ ಇರುವುದೇ ಸುಖ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯಸ್ಥೆ ಎನು ಆಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರಾಗೃಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಡಾ. ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ಜಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದ 3ನೇ ಮಹಡಿವರೆಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ: ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

TAGGED:

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ
SHIVAMOGGA
ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ
VIP TREATMENT IN KARNATAKA JAIL
ARAGA JNANENDRA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಳೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಬಂದ್​

ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125Rನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ? ​

ಶಾರುಖ್​ ನಟನೆಯ ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 18 ವರ್ಷ: ನಾಯಕಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಗಿದೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.