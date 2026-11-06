ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿವೆ 155 ಹುಲಿಗಳು: ವನ್ಯಜೀವಿ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ- ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2026 at 6:55 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಡಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ್, ಬಂಡೀಪುರ ಡಿಎಫ್ಒ ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 13 ವಲಯಗಳಿರುವ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲಾ, ಉಳಿದ 9 ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ. ಬಂಡೀಪುರದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 38% ಲಂಟನಾ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೇ ಕಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಲಂಟಾನ ತೆರವು ಮಾಡಲೆಂದೇ ಯಂತ್ರಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಟಾನವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಬಂಡೀಪುರ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 206 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. 1970ರಲ್ಲಿ 12 ಹುಲಿಗಳಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ 155 ಹುಲಿಗಳಿವೆ. ಬಫರ್ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನ ಹೊರಗಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 190ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಇವೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 31 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬೇಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 34 ಜಿಂಕೆಗಳು, 6-7 ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು, 10-12 ಕಡವೆಗಳಿವೆ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 73 ಕಿಮೀ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸಚಿವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಏನನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಳೇಬರದಲ್ಲಿ ದಂತ ನಾಪತ್ತೆ ಸಂಬಂಧವೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಬಳಸಿ ಎಪಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ: ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಶಿಬಿರಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯ ಜೀವಿಧಾಮವನ್ನು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಹಾಲು ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ, ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯರ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಚಿವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
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