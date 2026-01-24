ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : January 24, 2026 at 11:42 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸತತ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವೆಸಗಿದ ಆರೋಪವಿರುವ ನೌಕರ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಎಲ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿಭಾಗೀಯಪೀಠ, ಪದೇ ಪದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಚಾಲಕ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಜೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಕಲವೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 47ರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಲಘು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೌಕರನು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸದೆ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಿವಾಸಿ ಎಲ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬ ಚಾಲಕ 1997ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವುದು, ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು 2010ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಎರಡು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, 2013ರ ಜನವರಿ 18ರಿಂದ ಅವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ನಂತರ, ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 10, 2015ರಂದು, ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ, 2013 ಜನವರಿ 18ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಕೆಳ ಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ: ಫೆ.5ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್