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10 ಸಾವಿರ ನೋಟ್​ಬುಕ್, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್​ಗಳ ನಡುವೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾ ರಾಜ ಗಣಪತಿ: ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ!

10 ಸಾವಿರ ನೋಟ್​ಬುಕ್, 1,082 ಶಾರ್ಪನರ್, 7 ಸಾವಿರ ಇರೇಸರ್ಸ್​, 980 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, 990 ಸ್ಲೇಟ್, ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಡುವೆ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'APMC Ka Raja' Ganpati idol installed amidst 10,000 notebooks, pens, and pencils
ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾ ರಾಜ ಗಣಪತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 2:48 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರರು ನೋಟ್​ಬುಕ್, ಸ್ಲೇಟ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾ ರಾಜ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ನೋಟ್​ಬುಕ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಶಾರ್ಪನರ್, ಪೆನ್, ಬ್ಯಾಗ್, ಮಕ್ಕಳ ಹೆಲ್ಮಟ್​ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ, 10 ಸಾವಿರ ನೋಟ್​ಬುಕ್, 1,082 ಶಾರ್ಪನರ್, 7 ಸಾವಿರ ಇರೇಸರ್ಸ್​, 980 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, 990 ಸ್ಲೇಟ್, 120 ಬ್ಯಾಗ್, 980 ಬಾಟಲ್, 770 ಗಮ್​, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಮಾರ್ಕರ್, ಬಳಪದ ನಡುವೆ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಟ್​ಬುಕ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಾಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರಾಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಡಲಾಗಿದೆ‌.‌

ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾ ರಾಜ ಗಣಪತಿ ಕುರಿತು ಭಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಭಾರಿಯು ಸಹ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಂತರ ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೊಂದರಂತೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟು, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು, ಹೂವು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಪೆಂಡಾಲ್ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೂವು ಎಲ್ಲವು ಬಾಡಿ, ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಬಳಗದವರು ನಾವು ಗಣಪತಿ‌ ಪೆಂಡಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಲಾಟರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನ್ನಸಂರ್ತಪಣೆ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು.

'APMC Ka Raja' Ganpati idol installed amidst 10,000 notebooks, pens, and pencils
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪೆನ್ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಪೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ‌‌‌‌. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತರು ಪೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿಯವರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಪುತ್ಥಳಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ನ್ಯೂ ಮಂಡ್ಲಿಯ ಯುವಕ ಸಂಘದವರು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಉಗ್ರ ರೂಪಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ಪ್ರಭಾವಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'APMC Ka Raja' Ganpati idol installed amidst 10,000 notebooks, pens, and pencils
ಮಂಟಪದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ (ETV Bharat)

ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಭಾರಿ ವಿನೂತನ, ವಿಸ್ಮಯ ಹಾಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಣೇಶೋತ್ಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ - ಪರಮೇಶ್ವರ, ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ನೋಟ್​ಬುಕ್, 1,082 ಶಾರ್ಪನರ್, 7 ಸಾವಿರ ಇರೇಸರ್ಸ್, 980 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಸ್ಕೆಚ್​ ಪೆನ್, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಮಾರ್ಕರ್, 990 ಸ್ಲೇಟ್, ಬಳಪ, 120 ಬ್ಯಾಗ್, 980 ಬಾಟಲ್, 770 ಗಮ್​ಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಜ್ಜನದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ನೀಡಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಮಾಯಾಣ, ಮಹಭಾರತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾಯಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

'APMC Ka Raja' Ganpati idol installed amidst 10,000 notebooks, pens, and pencils
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ (ETV Bharat)

ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ವೇತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಗಣಪತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ನೋಡಲು ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥ ದ್ವಾರ ನೋಡಿಯೇ ಖುಷಿ‌ ಆಯಿತು. ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆಯೇ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.‌ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಟಪದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದವಾಗಿ ತರಹೇವಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದರು.‌ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲರು ಬಂದು ಗಣಪನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

apmc-ka-raja-ganpati-idol-installed-amidst-10000-notebooks-pens-and-pencils
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಪುತ್ಥಳಿ (ETV Bharat)

ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೋರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೇದಾರನಾಥನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದುನ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದರುವಂತೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು, ಸ್ಲೇಟುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಲಿ. ಇವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವುಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಭಕ್ತರಾದ ಶಾಂತಾ, ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚೇತನ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲ್ಲ, ಡಿಜೆ ಹಚ್ಚಲ್ಲ! ಮಾದರಿಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ

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GANPATI INSTALLED IN SHIVAMOGGA
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ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾ ರಾಜ ಗಣಪತಿ
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