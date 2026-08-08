ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗಳ ಎಪಿಸಿಎ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಕೈದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

BENGALURU ಎಪಿಸಿಎ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾರಾಗೃಹ
ಎಪಿಸಿಎ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 7:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಆಡಳಿತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ (ಎಪಿಸಿಎ) ಸದಸ್ಯರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಎಪಿಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅಲೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಪಿಸಿಎ ಸದಸ್ಯರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಎಪಿಸಿಎ ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ಕಾರಾಗೃಹ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾರಾಗೃಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಪಿಸಿಎಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಎಪಿಸಿಎಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಾಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೈದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್, "ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಕೈದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಎಪಿಸಿಎ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಪಿಸಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅಗತ್ಯ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

TAGGED:

BENGALURU
ಎಪಿಸಿಎ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌
ಕಾರಾಗೃಹ
APCA MEMBERS MEETING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.