ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸೂದೆ: ಎ ಖಾತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ
ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸದ್ದುಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳು ದ್ವನಿಮತದ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿವೆ.
Published : August 21, 2026 at 3:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (ಮಾಲಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಧೇಯಕ ಸೇರಿ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (ಮಾಲಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಧೇಯಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2026, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2026 ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು. ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸದ್ದುಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮೂರೂ ಮಸೂದೆಗಳು ದ್ವನಿಮತದ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (ಮಾಲಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಧೇಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ರೇರಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ರೇರಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ವಿಧೇಯಕ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದು ವಿಧೇಯಕ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕದಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಘಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ನಗರಗಳು ಲಂಭಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ, ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಕಾನೂನುಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆ, ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮರುನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಖಚಿತ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ಇದೇ ಕಾನೂನಿನಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಬೇಕು. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಒಪ್ಪದ ಮಾಲೀಕರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಧ್ವನಿಮತದ ಮೂಲಕ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಎ ಖಾತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿರುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಇವೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರುಗಳೂ ಅಕ್ರಮ ಬಡಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲಕತ್ವ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿ ಖಾತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಂಥ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಬಿ ಯಿಂದ ಎ ಖಾತೆ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರು, ಒಸಿ, ಸಿಸಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಕಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇದೀಗ ಇತರ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಜಮೀನುಗಳು ಈಗಲೂ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಈ ವಿಧೇಯಕ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರ: ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಡನೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಧೇಯಕದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯದೆ, ಧ್ವನಿಮತದ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆ ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾತೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ