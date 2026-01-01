ಸಣ್ಣ- ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವರ್ಷಾಚರಣೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಜಿ ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಹೀಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೈಬ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
Published : January 1, 2026 at 6:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : 2026ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. 2025ರ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ದಿನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಂ. ಜಿ. ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯು ಮಿಸುಕಾಡದಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಶಾಂತಿಯುತ ಆಚರಣೆ ನಡೆದರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು.
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅನಾಹುತ, ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಅಂತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಂಜಿ ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಹೀಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೈಬ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಯೂ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 2026ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಸುಗಮದಿಂದ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿಯೂ ಏನಾದ್ರು ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗ್ತಿದ್ದ ಎಂ. ಜಿ ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅರಾಮಾಗಿಯೇ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗದಂತೆ, ಗಲಾಟೆಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಡರಾತ್ರಿ 11:40ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. 12:40ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಸವಿದರು.
ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆಯೂ ನಿನ್ನೆ ಕಿರಿಕ್ಗಳು, ಗಲಾಟೆಗಳೇನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಐದಾರು ಕಿರಿಕ್ಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಒಬ್ಬ ತಲೆ ಒಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೆಲವರು ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಶುಂ ಡಿಶುಂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ವರ್ಸಸ್ ಪುಂಡರ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಕೆಲ ಕಿರಿಕ್ ಸುದ್ದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ :
ಘಟನೆ-1
ಸ್ಥಳ : ಎಂ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಯುವತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ : ಯುವತಿಯರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ತೆರಳುವಾಗ ಯುವತಿಯರನ್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗಾಯಾಳು ಯುವಕನಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಾಳು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ-2
ಸ್ಥಳ : ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ : ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಿರಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪಬ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಕಿರಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾದಕ್ಕಿಳಿದು ಮಾರಾಮಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.
ಘಟನೆ-3
ಸ್ಥಳ : ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಯುವಕರ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ : ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಕೆಲ ಪುಂಡರು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ರು. ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಅನಾಮಿಕರನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ-4
ಸ್ಥಳ : ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಕಾರು ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ : ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಾಲಕನನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಪುಂಡರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರೆ.
ಘಟನೆ-5
ಸ್ಥಳ : ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಜ್ : ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತಾ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ-6
ಸ್ಥಳ : ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಹೊಡೆದಾಟ : ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಜಿ.ಎಂ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಥಳಿತ ಆಗಿದೆ.
ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕ್ಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್! ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಜನತೆ