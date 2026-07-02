ಜೈನಕಾಶಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಸ ಕಬ್ಬಹಿನ ಶಾಸನ
ವರದಿ- ಸುನೀಲ್ ಕುಂಭೇನಹಳ್ಳಿ: ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಿಡ-ಗಂಟಿ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 2, 2026 at 1:20 PM IST
ಹಾಸನ (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ): ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೈನಕಾಶಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶಾಸನಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 574ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸ: ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ಶಾಸನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಿಡ-ಗಂಟಿ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 13ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಾಸನ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಜೆ.ಜೆ.ಪಿ.ಸಂಘ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಎ. ಪೌದನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ತಜ್ಞರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಚನೆ: ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಸನ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಈ ಶಾಸನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ದಾನ ಶಾಸನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು: ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪುರೋಹಿತರು ಸುಧೀರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯರ ಗುರುಗಳಾದ ಭದ್ರಬಾಹು ಮುನಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಾವುಂಡರಾಯನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ವಿಂದ್ಯಗಿರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸನ ದೊರೆತಿದೆ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ: ಹೌದು, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಶಾಸನಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೊರೆತಿರುವ ಶಾಸನ ಕಬ್ಬಹಿನ ಶಾಸನವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನಾಂಗವೊಂದು ಬಾಹುಬಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೈನ, ವೈಷ್ಣವ, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗದು ಎಂದರು.
ಇದು ವಿಂದ್ಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಶಾಸನವು ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, 'ಕಬ್ಬಹಿನ ವೃತ್ತಿ'ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ.
ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಾನ ಶಾಸನ ಲಿಪಿ: 'ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಮತ್ಸ ನೇದಿಲಕೆರೆಯ ತೆಂಕಣಗುಡುಸೀಮೆಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ದೇವಗೆ ಕಬ್ಬಹಿನ ವೃತ್ತಿಯ ಸೆದೆಯನಾಯಕ ಹರಿಯಣ್ಣನಾಯಕ ಗೂಳೆಗೌಡ ಪಾರಿಸಗೌಡ ಬಮ್ಮಾಜಿಯ ಬರಿಯಜೀಯ ಮಲದಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸೀಮೆಯೊಳಗಾದ ನಾಗಸಮುದ್ರಂ ಅವರ ಹಗಿಳ ಚತುಸ್ಸೀಮೆಯಂ ಶ್ರೀಗೊಮ್ಮಟದೇವರ ಅಷ್ಟವಿದ್ಯಾರ್ಚನೆಗೆ ಸರ್ವಭಾದಾ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ದತ್ತಿ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ' ಎಂದು ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಬ್ಬಹಿನ ವೃತ್ತಿಯವರಿಂದ ದಾನ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಶೋಧಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಇನ್ನು ಈ ಶಾಸನ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಶಾಸನ ತಜ್ಞರಾದ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿಯವರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಹಿನವೃತ್ತಿ ಎಂದರೇ, ಕಬ್ಬಿಣದ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಗಾಣವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವ. ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕನಾದ ಹರಿಯಣ್ಣನಾಯಕ ಗೂಳೆಗೌಡ ಪಾರಿಸಗೌಡ ಎಂಬುವರು, ಚತುಸ್ಸೀಮೆಯನ್ನು ಗೊಮ್ಮಟದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಶಾಸನವನ್ನು ನಾಗದೇವಗೌಡ ಅಥವಾ ನಾಗದೇವ ಹಗ್ಗಡೆ ಎಂಬುವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗೊಮ್ಮಟದೇವರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ದಾನ ಶಾಸನ: ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ದಾನ ಶಾಸನ ದೊರೆತಿದೆ. ತದನಂತರ, ಅಭಿನವಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು 7 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾನ ಶಾಸನ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು 15 ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡಾ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ದಾನ ಶಾಸನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ 574 ಶಾಸನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ನೂತನ ಶಾಸನದ ಪತ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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