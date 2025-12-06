ಮೈಸೂರು: ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ, ತಾಯಿಗಾಗಿ ಹುಟುಕಾಟ
ಮೈಸೂರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ಮರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹುಲಿಗಾಗಿ ಹುಟುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : December 6, 2025 at 6:30 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಮರಿಯೊಂದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಮರಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಹುಲಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಹುಲಿಗಳು ಹಾಗೂ 12 ಮರಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು 23ನೇಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿತ್ಯ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಹುಲಿ ಮರಿ ಸೆರೆ: ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಗುರುಪುರ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಜೆ.ವಿಲೇಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಮರಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ, ವೀರನಹೊಸಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಹುಲಿ ಮರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿಯು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
42 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೂ 22 ಹುಲಿ-ಹುಲಿಮರಿಗಳು ಸೆರೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ 42 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಒಟ್ಟೂ 22 ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಮರಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಹುಲಿಗಳು ಹಲವಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನೂ ಬಲಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 12 ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು 22 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಸೆರೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಹೆಡಿಯಾಲ ವಲಯದ ಅಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 12 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಅ.18 ರಂದು ನುಗು ವಲಯದ ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಅ.27ರಂದು 40ರಿಂದ 45 ದಿನದ 2 ಗಂಡು ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅ.28 ರಂದು ಹೆಡಿಯಾಲ ವಲಯದ ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಬಳಿ 6 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ, ನ.5ರಂದು ಹೆಡಿಯಾಲ ವಲಯದ ಹೊಸವೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಹುಲಿ, ನ.9ರಂದು ಮೊಳೆಯೂರು ವಲಯದ ಕುರ್ಣೆ ಗಾಲ-ಕಂದಲಿಕೆ ಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಉರುಳಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ 11-12 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಹುಲಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನ.10ರಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 4 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಅದರ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ 3 ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ.12ರಂದು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಈರಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಹುಲಿಮರಿ ಬಿದ್ದು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನ.18ರಂದು ಮುಳ್ಳೂರು ಸಮೀಪದ ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಬಳಿ 8 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಅದರ 45 ದಿನದ ಒಂದು ಗಂಡು, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ.25ರಂದು ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ - ಪುರದಶೆಡ್ಡು ಬಳಿ 6 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
